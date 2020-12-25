Новый сезон "Формулы-1" может стартовать не в Австралии, а в Бахрейне
Старт нового сезона "Формулы-1" может быть перенесен из Бахрейна в Австралию, пишет журнал Auto Motor und Sport.
Согласно предварительному календарю "Формулы-1", новый сезон должен начаться в Австралии 21 марта, гонка в Бахрейне – через неделю, 28 марта.
По информации источника, организаторы австралийского Гран-при заинтересованы в переносе этапа из-за ограничений на въезд в страну. Власти не хотят рисковать, так как на автодроме нужно проводить строительные работы, а в случае отмены этапа потраченные деньги вернуть не получится.
10:06 25/12/2020
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