







Согласно предварительному календарю "Формулы-1", новый сезон должен начаться в Австралии 21 марта, гонка в Бахрейне – через неделю, 28 марта.





По информации источника, организаторы австралийского Гран-при заинтересованы в переносе этапа из-за ограничений на въезд в страну. Власти не хотят рисковать, так как на автодроме нужно проводить строительные работы, а в случае отмены этапа потраченные деньги вернуть не получится.



