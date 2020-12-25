







Результат Блашко — 92.1% точности (129/140 выстрелов). Среди биатлонисток Кубка мира, которые провели в текущем сезоне все гонки, аналогичная статистика лишь у немки Янины Хеттих.





Лидер сборной Беларуси Динара Алимбекова также в десятке самых метких.





Топ-10 биатлонисток по точности стрельбы





1-2. Дарья Блашко, Украина — 92.1% (129/140)





1-2. Янина Геттих, Германия — 92.1% (129/140)





3-6. Дуня Зду, Австрия — 91% (128/140)





3-6. Эмма Ландер, Канада — 91% (128/140)





3-6. Доротея Вирер, Италия — 91% (128/140)





3-6. Каролин Кноттен, Норвегия — 91% (128/140)





7-9. Динара Алимбекова, Беларусь — 90% (126/140)





7-9. Ганна Эберг, Швеция — 90% (126/140)





7-9. Йоганна Скоттгейм, Швеция — 90% (126/140)





10. Марте Ольсбю Рэйселанд, Норвегия — 88% (124/140)



