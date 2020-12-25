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Блашко, сменившая сборную Беларуси на команду Украины, — лучшая в мире по точности стрельбы на старте биатлонного сезона

Биатлонистка сборной Украины Дарья Блашко, ранее выступавшая за команду Беларуси, после четырех этапов Кубка мира лучшая по показателю точности стрельбы.



Результат Блашко — 92.1% точности (129/140 выстрелов). Среди биатлонисток Кубка мира, которые провели в текущем сезоне все гонки, аналогичная статистика лишь у немки Янины Хеттих.

Лидер сборной Беларуси Динара Алимбекова также в десятке самых метких.

Топ-10 биатлонисток по точности стрельбы

1-2. Дарья Блашко, Украина — 92.1% (129/140)

1-2. Янина Геттих, Германия — 92.1% (129/140)

3-6. Дуня Зду, Австрия — 91% (128/140)

3-6. Эмма Ландер, Канада — 91% (128/140)

3-6. Доротея Вирер, Италия — 91% (128/140)

3-6. Каролин Кноттен, Норвегия — 91% (128/140)

7-9. Динара Алимбекова, Беларусь — 90% (126/140)

7-9. Ганна Эберг, Швеция — 90% (126/140)

7-9. Йоганна Скоттгейм, Швеция — 90% (126/140)

10. Марте Ольсбю Рэйселанд, Норвегия — 88% (124/140)
Прессбол
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