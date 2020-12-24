Американские конгрессмены и члены парламентов ряда европейских стран обратились с открытым письмом к Международной федерации хоккея на льду с просьбой лишить Беларусь права проводить чемпионат мира по хоккею в 2021 году.





«Мы, члены Конгресса и парламентарии, считаем, что Беларусь утратила эту привилегию из-за уровня насилия, которое правительственные силы использовали против своих граждан.





В Беларуси прошли президентские выборы, которые с тех пор были признаны во всем мире фальсифицированными. Протестующие, журналисты и представители гражданского общества выдержали огромное насилие со стороны Александра Лукашенко и теперь незаконного правительства, которое он возглавляет.





Мы присоединяемся к ним в требовании понести ответственность за эти преступления», – говорится в письме.





Законодатели считают, что голос белорусского народа должен быть услышан, насилие со стороны режима прекращено, все задержанные отпущены, Лукашенко должен начать переговоры с Координационным советом, а в стране организованы новые выборы на основе международных стандартов с участием международных наблюдателей.





«Мы просим вас пересмотреть возможность проведения в следующем году Чемпионата мира по хоккею в Беларуси. Беларусь, как и любая другая страна, которая не олицетворяет этику спортивного мастерства и прав человека, не должна пользоваться привилегией проведения такого желанного мероприятия до тех пор, пока права, свободы и суверенитет их народа не будут в полной мере соблюдены и представлены их правительством», – подчеркивают авторы письма.



