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Был чист: в организме Марадоны не нашли ни наркотиков, ни алкоголя

Эксперты не нашли следов наркотиков и алкоголя в организме умершего аргентинского футболиста Диего Марадоны, сообщает аргентинское агентство Telam со ссылкой на источник в судмедэкспертизе.

Легендарный футболист скончался 25 ноября в возрасте 60 лет. Чемпион мира-1986 был похоронен 26 ноября на кладбище недалеко от Буэнос-Айреса.

Токсикологические исследования, анализы крови и мочи Марадоны дали отрицательные результаты.

Вместе с тем, тесты установили экс-футболист принимал препараты против тревоги и депрессии, в частности в организме были обнаружены венлафаксин (антидепрессант, используется для лечения тревожных неврозов), кветиапин (атипичный нейролептик, который применяется для лечения хронической и острой шизофрении), леветирацетам (противоэпилептическое средство, которое может вызывать сонливость) и налтрексон (антагонист опиоидных рецепторов). 

Эксперты подтвердили, что некоторые из обнаруженных психотропных препаратов имеют аритмогенный эффект, то есть вызывают аритмию сердца. 

"Некоторые из психотропных препаратов, найденных в анализах Марадоны, вызывают аритмию, которая не подходит для пациента с проблемой сердца, подобной той, что была у футболиста", - заявил один из врачей, принимавших участие в исследовании.

Три прокурора, ответственные за расследование смерти соберут медицинскую комиссию, чтобы решить, можно ли было предотвратить смерть Марадоны.
Источник: sputnik.by
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