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Александр Хацкевич претендует на лавры лучшего тренера декабря в РПЛ

Наставник "Ротора" белорус Александр Хацкевич вошел в пятерку претендентов на звание лучшего тренера декабря в российской премьер-лиге.



Сергей Семак, "Зенит" (9 очков в 3 матчах, 1-е место)

Владимир Федотов, "Сочи" (9 очков в 3 матчах, 4-е место)

Мурад Мусаев, "Краснодар" (9 очков в 3 матчах, 7-е место)

Игорь Черевченко, "Химки" (7 очков в 3 матчах, 11-е место)

Александр Хацкевич, "Ротор" (6 очков в 3 матчах, 13-е место)

Волгоградцы впервые в сезоне представлены в тренерской номинации, хотя начинали декабрь с повторения крупнейшего поражения за все сезоны в лиге — 0:5 от "Краснодара". Зато в двух оставшихся матчах команда Хацкевича не просто переиграла конкурентов по нижней части — выиграла дома у "Уфы" и "Арсенала" — но и переместилась с последнего места на 13-е. Тренера не подвели ведущие игроки: лучшие бомбардиры Камиль Муллин и Фламарион забили победные голы, а основной вратарь Йосип Чондрич дважды отстоял на ноль, — комментирует выбор официальный сайт РПЛ.
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