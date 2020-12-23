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Три белоруски попали в основную сетку Australian Open

Три белорусские теннисистки Арина Соболенко, Виктория Азаренко и Александра Саснович попали в основную сетку Открытого чемпионата Австралии (Australian Open), сообщается на сайте турнира Большого шлема.

Основной турнир мужской сетки Открытого чемпионата Австралии по теннису состоится с 8 по 21 февраля 2021 года в Мельбурне. Квалификация пройдет 10-13 января в Дохе. 

Далее в период с 15 по 31 января теннисисты, которые пробьются в основную сетку Australian Open, отправятся в Австралию и пройдут 14-дневный карантин.

В "основе" женской сетки сыграют Арина Соболенко, Виктория Азаренко и Александра Саснович. Еще одна белоруска – Ольга Говорцова – попытается отобраться на соревнования через квалификацию.

В мужской сетке место в "основе" у Егора Герасимова. Илья Ивашко под номером четыре с "списке ожидания".
Источник: sputnik.by
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