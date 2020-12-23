Три белоруски попали в основную сетку Australian Open

Основной турнир мужской сетки Открытого чемпионата Австралии по теннису состоится с 8 по 21 февраля 2021 года в Мельбурне. Квалификация пройдет 10-13 января в Дохе.





Далее в период с 15 по 31 января теннисисты, которые пробьются в основную сетку Australian Open, отправятся в Австралию и пройдут 14-дневный карантин.





В "основе" женской сетки сыграют Арина Соболенко, Виктория Азаренко и Александра Саснович. Еще одна белоруска – Ольга Говорцова – попытается отобраться на соревнования через квалификацию.





В мужской сетке место в "основе" у Егора Герасимова. Илья Ивашко под номером четыре с "списке ожидания".











