+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Итоги года Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

СК Беларуси проверяет сборную Беларуси U-18 на предмет возможного участия в договорных матчах

Во вторник телеграм-канал «Пол€ Чудe$ / Ставки на спорт», публикующий прогнозы на белорусский хоккей, выложил пять скринов с любопытными переписками.

На них можно увидеть, как двое неизвестных обговаривают совместные действия и ставки на предстоящие матчи чемпионата Беларуси. В этой переписке мелькает карточка, в реквизитах которой указано имя и фамилия игрока Экстралиги Б команды «Беларусь U-18».  

Tribuna.com обратилась к тренеру команды Дмитрию Шульге за комментарием по поводу скринов. Как оказалось, специалист в курсе их существования. По словам Шульги, СК проверяет проверяет матчи команды.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Ледник
Акт ЗША па Беларусі - кейс "Аўтуховіч - Панасюк"
Уладзiмiр Някляеў
ПЛОЩАДЬ-2010
Владимир Подгол
Не вводите в заблуждение беларусов
Павел Знавец
Когда директора организуют забастовку?
Людмила Мирзаянова
Диагноз народу с кондачка не ставится
Александр Федута
На сколько хватит «заначки»?
Михаил Пастухов
Как назвать творимый в стране произвол?


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]