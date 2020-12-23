СК Беларуси проверяет сборную Беларуси U-18 на предмет возможного участия в договорных матчах
Во вторник телеграм-канал «Пол€ Чудe$ / Ставки на спорт», публикующий прогнозы на белорусский хоккей, выложил пять скринов с любопытными переписками.
На них можно увидеть, как двое неизвестных обговаривают совместные действия и ставки на предстоящие матчи чемпионата Беларуси. В этой переписке мелькает карточка, в реквизитах которой указано имя и фамилия игрока Экстралиги Б команды «Беларусь U-18».
Tribuna.com обратилась к тренеру команды Дмитрию Шульге за комментарием по поводу скринов. Как оказалось, специалист в курсе их существования. По словам Шульги, СК проверяет проверяет матчи команды.
11:54 23/12/2020
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