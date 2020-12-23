На них можно увидеть, как двое неизвестных обговаривают совместные действия и ставки на предстоящие матчи чемпионата Беларуси. В этой переписке мелькает карточка, в реквизитах которой указано имя и фамилия игрока Экстралиги Б команды «Беларусь U-18».



