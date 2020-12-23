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Минское "Динамо" пропустило 8 шайб

Хоккеисты минского "Динамо" уступили уфимскому "Салавату Юлаеву" в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщает Sputnik.

Поединок состоялся во вторник, 22 декабря, в Уфе. Хозяева были сильнее 8:3 (0:0, 3:1, 5:2). В составе победителей отметились Саккари Маннинен (24-я и 45-я минуты), Джефф Плэтт (25-я), Маркус Гранлунд (33-я), Михаил Науменков (44-я), Артем Пименов (46-я), Владимир Жарков (58-я) и Эдуард Гиматов (60-я). Интересно, что для Плэтта этот матч стал дебютным в составе "Салавата": на прошлой неделе он покинул "Автомобилист", а накануне подписал контракт с уфимцами.

В составе "зубров" отличились Роман Горбунов (21-я), Брэндон Козун (48-я) и Владимир Алистров (54-я).

К слову, впервые в сезоне минчане пропустили восемь шайб. 

Перед игрой "бело-синие" лишились лучшего снайпера команды Егора Шаранговича: 22-летний форвард, выступавший за минчан на правах аренды, отправился в расположение "Нью-Джерси Дэвилз".

Следующий матч подопечные Крэйга Вудкрофта проведут в гостях  у "Металлурга" в Магнитогорске 24 декабря.
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