Минское "Динамо" пропустило 8 шайб

Поединок состоялся во вторник, 22 декабря, в Уфе. Хозяева были сильнее 8:3 (0:0, 3:1, 5:2). В составе победителей отметились Саккари Маннинен (24-я и 45-я минуты), Джефф Плэтт (25-я), Маркус Гранлунд (33-я), Михаил Науменков (44-я), Артем Пименов (46-я), Владимир Жарков (58-я) и Эдуард Гиматов (60-я). Интересно, что для Плэтта этот матч стал дебютным в составе "Салавата": на прошлой неделе он покинул "Автомобилист", а накануне подписал контракт с уфимцами.





В составе "зубров" отличились Роман Горбунов (21-я), Брэндон Козун (48-я) и Владимир Алистров (54-я).





К слову, впервые в сезоне минчане пропустили восемь шайб.





Перед игрой "бело-синие" лишились лучшего снайпера команды Егора Шаранговича: 22-летний форвард, выступавший за минчан на правах аренды, отправился в расположение "Нью-Джерси Дэвилз".





Следующий матч подопечные Крэйга Вудкрофта проведут в гостях у "Металлурга" в Магнитогорске 24 декабря.



