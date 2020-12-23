Латвия надеется получить от ИИХФ финансирование на единоличное проведение ЧМ-2021
Правительство Латвии проинформировало ИИХФ, что после массовых репрессий и нарушений прав человека в Беларуси оно не хотело бы проводить чемпионат мира с Беларусью, но будет уважать любое решение ИИХФ.
«Мы рассказали об условиях, при которых мы готовы провести чемпионат мира в одиночку. Прежде всего, это финансовый аспект. ИИХФ понимает, что в текущих обстоятельствах необходимо дополнительное финансирование, и они готовы его предоставить.
Необходимо по возможности быстрее внести полную ясность в отношении ЧМ, поскольку времени остается все меньше и меньше. Мы договорились, что до 11 января получим ясный ответ», – сообщил генеральный секретарь Латвийской хоккейной федерации Виестурс Козиолса.
08:05 23/12/2020
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