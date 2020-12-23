



«Мы рассказали об условиях, при которых мы готовы провести чемпионат мира в одиночку. Прежде всего, это финансовый аспект. ИИХФ понимает, что в текущих обстоятельствах необходимо дополнительное финансирование, и они готовы его предоставить.





Необходимо по возможности быстрее внести полную ясность в отношении ЧМ, поскольку времени остается все меньше и меньше. Мы договорились, что до 11 января получим ясный ответ», – сообщил генеральный секретарь Латвийской хоккейной федерации Виестурс Козиолса.