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Латвия надеется получить от ИИХФ финансирование на единоличное проведение ЧМ-2021

Правительство Латвии проинформировало ИИХФ, что после массовых репрессий и нарушений прав человека в Беларуси оно не хотело бы проводить чемпионат мира с Беларусью, но будет уважать любое решение ИИХФ.


«Мы рассказали об условиях, при которых мы готовы провести чемпионат мира в одиночку. Прежде всего, это финансовый аспект. ИИХФ понимает, что в текущих обстоятельствах необходимо дополнительное финансирование, и они готовы его предоставить.

Необходимо по возможности быстрее внести полную ясность в отношении ЧМ, поскольку времени остается все меньше и меньше. Мы договорились, что до 11 января получим ясный ответ», – сообщил  генеральный секретарь Латвийской хоккейной федерации Виестурс Козиолса.
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