Марек Сикора: «То, что сейчас происходит в Беларуси, — это варварство»

В интервью чешскому ресурсу Seznam Zpravy он поделилс я своими мыслями, в том числе о том, стоит ли проводить чемпионат мира по хоккею 2021 года в Минске в сложившейся ситуации.





— Это возмутительно. То, что сейчас происходит в Беларуси, — это варварство. Они бьют и сажают за решетку людей. Там не может быть чемпионата мира. Я совершенно не понимаю, о чем хотел поговорить с Лукашенко глава IIHF Рене Фазель, — сказал Сикора. Напомним, Фазель не смог прилететь в Минск из-за коронавируса, хотя планировал это сделать.





Марек очень скептически относится к тому, что протесты в Беларуси увенчаются успехом:





— Мне очень жаль, но я не думаю, что Россия это допустит. Россия не позволит демократии просто приблизиться к своим границам.





Он также вспомнил и о коронавирусе:





— Мы не знаем, какова там реальная ситуация. Я не верю в то, что белорусские власти преподносят миру, — добавил он.