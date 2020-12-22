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В Ошмянах нашли поддельного физрука: мужчина преподавал два года, а потом коллеги заподозрили подвох

Милиция разбирается с преподавателем физкультуры из Ошмян: оказалось, что мужчина работал с детьми, не имея необходимой квалификации. Об этом рассказали в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.


52-летний житель Ошмян устроился в спортивную школу преподавателем тяжелой атлетики. Он отработал два года, прежде чем коллеги заподозрили, что с этим педагогом что-то неладно. Физическая подготовка и человеческие качества тренера не вызывали вопросов, но он явно «плавал» в вопросах педагогики.

Оказалось, что диплом Абхазского университета, который лже-педагог предъявил при устройстве на работу, не имеет силы. Несмотря на то, что «корочка» оказалась настоящей, выяснилось, что этот человек никогда не учился в данном учебном заведении.

-Оказалось, что через знакомых гражданин смог получить диплом из Абхазского университета не обучаясь там, - рассказали в милиции. – Мужчина не получил необходимых знаний, не имел нужной квалификации, а значит, не имел права преподавать спортивные дисциплины.

Сейчас действиям лже-педагога дается правовая оценка.
KP.by
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