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Николай Ходасевич о поиске тренера БАТЭ: Там просто не знают, чего хотят

Журналист Николай Ходасевич прокомментировал слух о переговорах БАТЭ с Александром Седневым, который в минувшем сезоне возглавлял "Рух".

Мои опасения в отношении БАТЭ подтверждаются. Там просто не знают, чего хотят.

Если бы знали и хотели именно Седнева, договорились бы 1 декабря. Или еще 1 октября. Время действительно работает против клуба, — написал Ходасевич в телеграме.
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