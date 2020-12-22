



"Это правда, что у меня было очень плохое лето. Тогда я много переживал из-за концовки сезона. Но сегодня я в порядке и чувствую, что хочу серьезно бороться на всех фронтах. Знаю, что и команда, и клуб переживают трудные времена и все, что окружает "Барселону", имеет негативное влияние, но я буду сражаться", - цитирует Месси AS.





Напомним, футболист хотел покинуть клуб минувшим летом, но потом согласился доработать контракт, который истекает в 2021 году.





В нынешнем сезоне чемпионата Испании аргентинский форвард провел 13 матчей, в которых забил шесть голов.