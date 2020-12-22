Лионель Месси: "Барселона" переживает трудные времена, но я буду сражаться
Нападающий и капитан "Барселоны" Лионель Месси рассказал, что готов остаться в клубе и продолжать борьбу и в чемпионате Испании, и в Лиге чемпионов.
"Это правда, что у меня было очень плохое лето. Тогда я много переживал из-за концовки сезона. Но сегодня я в порядке и чувствую, что хочу серьезно бороться на всех фронтах. Знаю, что и команда, и клуб переживают трудные времена и все, что окружает "Барселону", имеет негативное влияние, но я буду сражаться", - цитирует Месси AS.
Напомним, футболист хотел покинуть клуб минувшим летом, но потом согласился доработать контракт, который истекает в 2021 году.
В нынешнем сезоне чемпионата Испании аргентинский форвард провел 13 матчей, в которых забил шесть голов.
09:53 22/12/2020
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