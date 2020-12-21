Вся мужская сборная Беларуси по самбо переболела COVID

Все спортсмены белорусской мужской сборной команды по самбо переболели COVID-19, рассказал главный тренер нацкоманды республики по самбо Юрий Рыбак, пишет sputnik.by

Всплеск коронавируса в команде случился после ноябрьского чемпионата мира в Сербии. Однако с поездкой на мировой форум наставник сборной это не связывает.









"Заболела вся мужская сборная. К счастью, обошлось без значительных потерь, "ковид" прошел у спортсменов в легкой форме – как обычный грипп: ломота в теле, головная боль, небольшая температура. От этой болезни защититься невозможно, никогда не знаешь, где ее подцепишь", – сказал Рыбак Sputnik.





По его словам, все атлеты были изолированы и после болезни плавно входят в рабочий ритм. Пока тренировки – в "лайт"-режиме. "Стараемся не загружать самбистов, чтобы они смогли восстановиться. Здесь гнать не стоит", – уверен наставник сборной.

Не так часто, как хотелось бы

Рыбак добавил, что похожая ситуация сложилась и в женской команде. В октябре многие лидеры, на которых тренерский штаб возлагал надежды на завоевание медалей, также переболели коронавирусом. Он подчеркнул, что безопасность для спортсменов у тренерского штаба в приоритете. "Мы регулярно проходим тестирование перед сборами и соревнованиями, хотя не так часто, как хотелось бы", – подытожил Рыбак.





На прошедшем чемпионате мира, который прошел в начале ноября в сербском Нови-Саде, белорусские самбисты завоевали 13 медалей (три "золота", пять серебряных и столько же бронзовых). Ближайший старт – международный турнир категории А на призы президента Беларуси.



