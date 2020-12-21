Бага покидает «Жальгирис»













На сайте клуба сообщается, что эту процедуру инициировал белорусский тренер, сейчас идут переговоры о расторжении контракта, а «Жальгирис» начал поиски нового рулевого.





Напомним, бывший главный тренер БАТЭ переехал в Вильнюс в начале 2020 года, тогда сообщалось, что контракт со специалистом заключен на один год с возможностью продления.





С «Жальгирисом» Алексей выиграл чемпионат и Суперкубок страны.



