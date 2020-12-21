+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Итоги года Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Самый большой позор "Прессбола": метаморфозы с новостями о Хижинковой

В «Прессболе», судя по происходящему внутри газеты, наступает тяжелое время перемен.

Самый большой позор "Прессбола": метаморфозы с новостями о Хижинковой
1 из 3
было
За полгода в издании сменилось уже два главных редактора: Сергей Кайко и пришедший ему на смену Дмитрий Герчиков покинули свои должности, а новым главредом стал корреспондент ОНТ Сергей Лисичкин, пишет Трибуна.

Новое назначение сразу вызвало много вопросов. Да и сам Лисичкин после беседы с работниками «Прессбола» отказался от должности, но, несмотря на это, на следующий день был в ней утвержден. Вскоре стало известно, что коллектив покинули замглавреда Владимир Пирог и журналист Сергей Мордасевич.

И уже с первых дней работа нового начальства начала проявлять себя. Так, в день выхода на свободу Ольги Хижинковой с сайта удалили новость об этом событии.

#1#


Изначально заметка появилась в 12:40 со ссылкой на TUT.BY, однако позже новость перестала быть доступной. 

Чуть позже вместо заметки появился заголовок: «Мисс Беларусь-2008».

По состоянию на 22:30 вечера 20 декабря заметка снова была обновлена:

Заголовок: «Герой Беларуси Ольга Хижинкова – на свободе!» 
Текст новости: «И тот, кто опять снимет или сотрет эту новость – человек без совести».

По состоянию на 23:50 новость с сайта снова исчезла. Вместо заголовка – точка, а комментарии удалены. Их было более сотни.

Ночью 21 сентября был восстановлен заголовок «Герой Беларуси Ольга Хижинкова – на свободе!». Текст новости составлен из фразы: «И не надо затыкать рот честным журналистам «Прессбола» позорным стиранием новости и ее обсуждения!». Под новостью набралась новая ветка комментариев.

Причем, данный инцидент происходит не впервые. Пару дней назад с сайта исчезла новость со словами журналиста «Прессбола» Сергея Щурко о новом главном редакторе газеты (позже, правда, заметку все-таки вернули на сайт).

Сам Щурко в своем Facebook написал о том, кто является главным цензором в издании: «Цензор у нас теперь один – Юрий Иваныч Орлов. Страна должна знать своих героев!» – поведал Щурко.

Юрий Орлов является директором «Прессбола», ему принадлежат 30 процентов акций издания. Также он входит в состав Комитета по статусу и переходам футболистов АБФФ.

Журналист «Прессбола» Сергей Южик, который ставил новость о Хижинковой в своем фэйсбуке рассказал:

«Снятие и последующее кастрирование новости про выход из тюрьмы Ольги Хижинковой считаю самым большим позором «Прессбола» за все годы. И ответственность за это в первую очередь несет не Ю.И.Орлов, хотя сделано это было его руками, а те, кто угрозами расправы превратили его в послушное, слепое орудие», – написал Южик в ФБ.

А позже добавил: «Запомните эту новость такой. Возможно, это последнее, что я сделал в «Прессболе».
"Белорусский партизан"
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Когда директора организуют забастовку?
Людмила Мирзаянова
Диагноз народу с кондачка не ставится
Александр Федута
На сколько хватит «заначки»?
Михаил Пастухов
Как назвать творимый в стране произвол?
Владимир Подгол
Маски-невидимки для слов Лукашенко
Ольга Карач
Педофилия в ближайшем окружении лукашенко
Владимир Искорцев
Размышления бывшего дрезденца


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]