Хижинкова: «Я даже не думаю об этом, я люблю свою страну, хочу тут жить и работать»
20 декабря Ольга Хижинкова вышла на свободу после 42 суток. Она была задержана еще 8 ноября, ее судили по трем эпизодам участия в несанкционированных массовых мероприятиях.
Сразу после освобождения с ней поговорила журналист TUT.BY Александра Квиткевич, которая ранее провела с ней 10 дней в одной камере и рассказала об ужасных условиях содержания.
Фото: TUT.BY
— Расскажи, как ты себя чувствуешь?
— Хорошо, сейчас очень хорошо, я среди моих друзей. Я не подозревала, что у меня их так много (смеется).
— Как прошли последние три недели?
— Я находилась в камере с девочками, сидевшими по моей статье, после твоего ухода к нам подселили россиянку, которую судили за сториз в Instagram. Ей дали 15 суток (речь о россиянке, которая делилась видео о силовиках в Instagram. — Прим.TUT.BY). Неделю назад у нас в камере отключили отопление, все время дуло из окна. Нам починили кран и унитаз, а потом забрали матрасы, ничем это не объяснив.
Мы спали на полу, стелили на него одеяла и закутывались в одежду. На мне было две майки, два гольфа, три байки — все, что было. У одной женщины из-за этого начался цистит.
— Как тебе объяснили твой внезапный перевод в Жодино (напомним, Ольга практически весь срок находилась на Окрестина, а за пару дней до освобождения ее привезли в Жодино)?
— Никак, просто перевезли. По сравнению с Окрестина Жодино меня приятно удивило. Понятно, что на двух этих объектах одинаково строгие правила, разница лишь в том, что если в Жодино ты не будешь их нарушать, тебя не будут дергать, обижать.
— Не собираешься уезжать из страны?
— Я не хочу. Я хочу тут жить, у меня здесь много друзей, я даже не представляла, насколько много. Я даже не думаю об этом, я люблю свою страну, хочу тут жить и работать.
18:04 20/12/2020
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