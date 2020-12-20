Они обсудили репрессии в отношении спортсменов, фальсификации и насилие в Беларуси.





«Даже если насилие докажут, я буду поддерживать власть». Левченко в прямом эфире поспорила с подписантом провластного письма Недосековым

История началась с того, что Максим Недосеков высказался в эфире «Беларусь 1» о спортсменах, которые подписали августовское письмо спортсменов:





— Я знаю легкоатлетов, которые подписали письмо за новые выборы, но продолжают выступать на коммерческих турнирах под белорусским флагом. Если ты подписал это письмо, то иди до конца, — цитирует tut.by Недосекова.





После этого к нему обратилась Елена Левченко, которая подписала это письмо и провела 15 суток на Окрестина за участие в мирной акции протеста:

⠀

— Посмотрела ваше интервью, где вы говорите про свободное письмо спортсменов. Не согласна, как вы трактуете наше письмо. Говорите про разделение и много других вещей, которые хотела бы обсудить. Предлагаю пообщаться в прямом эфире в инстаграме в любое удобное для вас время, чтобы рассеять все вопросы, связанные со свободным письмом спортсменов. Считаю, так будет правильно и честно. Спорт един, и в нем нет разделений. Ведь так? Жду вашего ответа.





Недосеков согласился пообщаться, отметив, что «это будет самым правильным выбором».⠀





Первая часть прямого эфира

Недосеков: «Я и раньше говорил, что поддерживаю Лукашенко»

В начале беседы завязался такой диалог.

— Что ты думаешь о том, что выборы были сфальсифицированы? — спросила Левченко.





— Мне кажется, что выборы прошли правильно. Это сугубо мое мнение. Я и раньше говорил, что я поддерживаю президента Лукашенко, — ответил Недосеков.





— А насилие ты тоже поддерживаешь?





— Насилие, мне кажется, никакой человек не поддерживает.









— Но насилие — это следствие. А причина какая?





— Это к людям, которые разбираются. Почему сразу, если я поддерживаю Лукашенко, то я поддерживаю насилие? Мне 22 года, я не политик, но я просто рассуждаю. В большинстве стран, когда происходят проблемы с властью, происходит что-то подобное: садят людей, политзаключенных. Такое было не только в нашей стране, а в большинстве стран.





— Да, в странах, где диктаторский режим, нет свободы слова и нет демократии, — парировала баскетболистка.

Левченко: «Разве я, Кравченко, Мазуренок — ненастоящий голос спортивного сообщества?»

Затем Левченко спросила, о чем вкратце письмо провластных спортсменов.





— О том, что спортсмены вне политики, о том, что не нужно спортсменам лезть в политику. Грубо говоря так, — ответил Недосеков.





— Ваше письмо начинается так: «Наш голос — это голос настоящего спортивного общества». Разве я, Андрей Кравченко, Ольга Мазуренок — ненастоящие?





— В вашем письме тоже такое могло быть прописано. Просто мы взяли и прописали это. Я же не говорю, что у вас в письме все те, кто уже близок к закату карьеры. Хотя там слишком много спортсменов, которые уже действительно заканчивают карьеру.





— Нет, это неправда. Но ты поясни, почему у вас подписывают письмо несовершеннолетние, люди с паспортами других стран?





— Этого я не знаю. Это уже ближе к политике. Я подписал это письмо, показав, что я хочу продолжать подготовку и выступать под этим флагом. Я хочу продолжать карьеру и мне прекрасно выступать под этим гимном и флагом.





— Но никто не забирает у вас флаг и гимн. Кому адресовано ваше письмо?





— МОКу. Я не хочу выступать под нейтральным флагом, — ответил легкоатлет.





Вторая часть прямого эфира





Недосеков: «Если людей хватают на улице, значит, наверное, есть за что»

Недосеков задал Левченко вопрос о мирных маршах.





— Почему люди, приходящие с камнями, называют свои протесты мирными?





— А ты был на маршах?





— Нет, конечно. Только на «белорусских».





— Хорошо, я могу тебе сказать, я была на всех маршах — мы же с тобой честно говорим. Но я нигде не видела информации, что люди избивают милицию или ОМОН. Может, ты видел?





— Да, я поищу и скину.





— А ты видел фотографии людей, которые подвергались пыткам?





— Видел, но среди них же много фейковых. Или ты так не считаешь?





— Да ради Бога. Но даже если среди них есть хоть одна правдивая, что ты об этом думаешь? Когда такое происходит в центре Европы…





— Послушай, но в тюрьме — в Беларуси и не только — людей избивают. Да, так быть не должно, но оно так есть. В любой тюрьме избивают людей. Люди из разных стран — в России, Америке, — которые были в тюрьме, тоже скажут в интервью, что их избивают. Так происходит, и с этим ничего не поделать.





— А что ты думаешь по поводу того, когда ОМОН жестоко избивает людей?





— Но их же провоцируют.





— То есть ты находишь им оправдание?





— Нет, я не нахожу. Но если людей хватают на улице, значит, наверное, есть за что.





— А что ты думаешь по поводу примерно 500 подтвержденных ООН случаев пыток? И при этом у нас заведено ноль уголовных дел по факту пыток и избиений задержанных.





— Ничего не скажу, для начала, чтобы об этом говорить, в этом надо разобраться.





— Смотри, ну вот брат Дарьи Домрачевой был избит. Что ты думаешь по поводу такой жестокости?





— Ничего не думаю, какая разница, чей брат.





— Я спрашиваю, что ты думаешь про жестокость.





— Видишь как, я не захожу [в интернет] и не смотрю это всё.





— А чем ты живешь?





— Я живу спортом и людьми, которые ведут меня в нужное русло.





— И тебя не волнует, что происходит с людьми и страной, в которой ты живешь?





— Но людей же не волнует, чем я занимаюсь. А почему меня должно волновать, что происходит с людьми, правильно?





— А на Олимпиаде кого ты будешь представлять — не народ?





— Людей, которые меня поддерживают, стоят выше, чем я, занимают определенные должности, готовят меня к этим соревнованиям. Причем тут все остальные люди, которые, грубо говоря, не принимали в этом никакого участия?





Левченко: «Если в будущем докажут, что все насилие, которое ты видишь в интернете, — правда, ты все равно будешь поддерживать власть?»

Во второй части беседы Елена Левченко спросила:





— Ты подтверждаешь, что насилие есть?





— Да, оно же видно.





— А почему по белорусскому телевидению не говорят об этом?





— Откуда я знаю, я что там, работаю? Спроси, напиши туда.





— Если представить, что в будущем докажут, что все то насилие, которое ты видишь в интернете, — правда, ты по-прежнему будешь поддерживать власть?





— Конечно. Если я ее сейчас поддерживаю, то почему мне ее не поддерживать потом?





— То есть когда подтвердятся все пытки, насилие, избиения, ты все равно будешь поддерживать власть?





— Да, конечно. Я занимаюсь спортом, занимаюсь своим делом и иду по своей дороге.





— То есть тебе наплевать на народ и на то, что над народом издеваются?





— Нет. Просто я не слежу за тем, что происходит в стране. Я слежу за тем, как мне нормально подготовиться к Олимпийским играм.





— Расставь для себя приоритет: что важнее — человек-личность или спортсмен?





— Человек-личность, а потом уже спортсмен.





— Я рада это услышать, но тогда мне до сих пор непонятно, если ты человек-личность, почему тебя не волнуют люди Беларуси?





— Меня волнуют те люди, которые занимаются мной и спортом, помогают мне готовиться к Олимпийским играм. Ты уже поучаствовала в Играх, добилась в спорте много чего, поздравляю, ты большая умница и молодец. И мне тоже нужно этого добиться. И у меня есть факторы, чтобы все сложилось хорошо.





Недосеков: «Спортсмен тренируется в национальной команде и идет против своего… За это его и уволили»

В завершении Левченко отметила, что сегодня спорт есть, а завтра его может не быть.





— А как же люди, которые приходят тебя поддержать? Это же те люди, которые сегодня подвергаются пыткам и давлению, — сказала баскетболистка.





— Но если они не хотят поддерживать меня и не уважают меня, как спортсмена, за мое мнение, то зачем им идти?





— То есть ты выступаешь только для тех, кто помогает тебе тренироваться и поддерживает тебя. А на остальных тебе, извини за выражение, на***ть?





— Возможно, да. Если говорить правду, то так и есть.





— Ты говорил, что у вас дружная легкоатлетическая семья…





— Была по крайней мере.





— Но ты согласен с тем, что Андрей Кравченко, Ольга Мазуренок, Дарья Борисевич, Светлана Куделич были уволены за выражение своего мнения?





— Они решили пойти по другому пути, решили высказываться.





— И за это людей убрали из национальной команды?





— Спроси это у руководства. Мое мнение — их убрали за то, что они высказались против власти. Верно?





— То есть, получается, они не имеют права иметь своего мнения?





— Они имеют право. Но человек тренируется в национальной команде и идет против своего… За это его и уволили.





— То есть спортсмена не ценят за достижения? Он просто должен заткнуться и молчать?





— Ты не должен заткнуться. Но ты высказал свое мнение — пожалуйста, вот тебе результат.





— Но почему он репрессирован за мнение?





— Спрашивай это у политиков.



