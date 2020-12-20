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Месси сравнялся с Пеле по количеству голов за один клуб

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси отметился голом в домашнем матче чемпионата Испании против "Валенсии". Аргентинец забил мяч ударом головой в концовке первого тайма, за несколько секунд до этого он не реализовал пенальти.

Для 33-летнего форварда этот гол стал 643-м в официальных матчах за каталонский клуб. Поле этого Месси сравнялся с Пеле по количеству голов за один клуб. Пеле забил столько же мячей в футболке бразильского "Сантоса".

Месси достиг фантастической отметки за 16 лет в "Барселоне", тогда как Пеле провел 17 лет в "Сантосе" (после этого бразилец еще два года отыграл в американском "Космосе").

Из-за различных версий статистических подсчетов на этой неделе уже сообщалось, что Месси догнал Пеле по этому показателю, но тогда бразилец не поздравлял аргентинца.


"Как и ты, я знаю, что значит носить одну и ту же футболку каждый день. Как и ты, я знаю, что нет ничего лучше того места, где чувствуешь себя как дома. Поздравляю с твоим историческим рекордом, Лионель. Но прежде всего поздравляю тебя с прекрасной карьерой в "Барселоне". Истории, подобные нашим, о том, как долго любить один и тот же клуб, к сожалению, будут встречаться в футболе все реже. Я очень тобой восхищаюсь, Лео", - написал Пеле в Instagram.

С учетом голов за национальную сборную в активе Месси 714 мячей, у Пеле - 757. В заочном споре голеадоров участвует еще один действующий футболист - португалец Криштиану Роналду. Он наколотил в ворота соперников 756 мячей.
newsru.com
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