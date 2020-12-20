Милевский сыграл в футбол в СИЗО
Покинувший брестское "Динамо" нападающий Артем Милевский вместе со своим бывшим одноклубником по киевскому "Динамо" Александром Алиевым в изоляторе сыграли в футбол с несовершеннолетними заключенными.
"C Кентом приехали в Лукьяновское СИЗО. Играем с малыми в футбол. Приехали, чтобы поздравить их с праздником. Место, конечно, не очень. Ничего, сегодня праздник. Поздравляем ребят", - сказал Алиев по этому поводу.
Напомним, Милевский после ухода из брестсткого "Динамо" все еще находится в поисках нового клуба.
10:51 20/12/2020
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