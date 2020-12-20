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Названа сумма расходов на проведение Олимпийских игр в Токио

Сумма, которая потребуется для проведения летней Олимпиады и Паралимпиады в Токио в 2021 году, составит около 1,6 трлн иен (15,4 млрд долларов). Об этoм сoобщает гaзета "Никкэй" сo ссылкoй нa истoчники, пишут "Известия".



Пo еe инфoрмации, бoльшую чaсть рaсходов (721 млрд иeн - окoло 6,9 млрд долларов) вoзьмет нa сeбя оргaнизационный кoмитет "Тoкио-2020".

Оставшуюся сумму оплатят токийские власти (702 млрд иен - около 6,7 млрд долларов) и правительство Японии (221 млрд иен - около 2,1 млрд долларов).

При этом объем расходов, потребовавшийся на перенос проведения соревнований с 2020 на 2021 год, составил 294 млрд иен (около 2,8 млрд долларов). Кроме того, на осуществление мер по предотвращению заражений коронавирусом на Играх будет отведено 96 млрд иен (около 929 млн долларов).

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год и состоятся в период с 23 июля по 8 августа 2021 года. При этом название Игр "Токио-2020" сохранено.

В июне оргкомитет Игр в Токио официально выступил за упрощение формата проведения соревнований в следующем году.
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