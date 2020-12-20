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Белорус Илья Шиманович установил мировой рекорд на стометровке брассом на короткой воде

Белорус Илья Шиманович установил мировой рекорд на дистанции 100 метров брассом в 25-метровом бассейн, сообщает "Прессбол" в субботу.

"Пловец победил на чемпионате Беларуси на короткой воде с результатом 55,34 с. Предыдущий рекорд планеты принадлежал британцу Адаму Пити — 55,41, он был установлен 22 ноября.", - говорится в публикации.

Прежний личный рекорд Шимановича составлял 55,49 с, отмечает издание.
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