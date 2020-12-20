"Пловец победил на чемпионате Беларуси на короткой воде с результатом 55,34 с. Предыдущий рекорд планеты принадлежал британцу Адаму Пити — 55,41, он был установлен 22 ноября.", - говорится в публикации.





Прежний личный рекорд Шимановича составлял 55,49 с, отмечает издание.



