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Лучший футболист Беларуси последних лет, считавшийся символом БАТЭ, перешел в солигорский «Шахтер»

35-летний полузащитник БАТЭ Игорь Стасевич стал футболистом солигорского «Шахтера».

Об этом сообщил в своем телеграм-канале комментатор Николай Ходасевич.

фото depositphotos.com

Стасевич — уроженец Борисова, один из немногих таких в БАТЭ. Он начинал карьеру в родном клубе, потом полгода поиграл в России и наконец вернулся в Беларусь. Играл за «Гомель» и минское «Динамо», а в 2015 году вернулся за БАТЭ, пишет "Наша Нива".

За последние пять лет в команде Стасевич превратился в стабильно лучшего футболиста Беларуси. Это звание он получал трижды — в 2015, 2018 и 2019 годах.

В этом году БАТЭ не смогло стать чемпионом и на несколько баллов отстало от «Шахтера». Именно в эту команду и решил перебраться немолодой игрок.
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