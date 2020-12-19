



В ведомстве отмечают, что выступают за честный и чистый спорт и подчеркивают, что в первую очередь от таких решений страдают спортсмены, посвятившие спорту жизнь, пишет REFORM.by





«Понимаем, что решения международных структур, к сожалению, ограничивают права честных и чистых спортсменов, которые должны выступать и прославлять свою страну. Надеемся, что ситуация в перспективе улучшится, ограничения с российских атлетов будут сняты и с течением времени только его Величество Спорт станет главным действующим игроком на международной арене», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте Минспорта.





Напомним, Россия подверглась санкциям из-за скандала вокруг Московской антидопинговой лаборатории и манипуляциями с базой данных. Вчера стало известно, что Спортивный арбитражный суд в Лозанне вынес решение, согласно которому российские спортсмены до декабря 2022 года не смогут выступать на Олимпийских и Паралимпийских играх и чемпионатах мира под национальным флагом. Российским чиновникам запрещается присутствовать на соревнованиях в качестве официальных лиц, если их не пригласят главы или премьер-министры государств, принимающих турнир. Кроме этого, Россия на два года лишается права проводить и подавать заявки на проведение Олимпиад и и чемпионатов мира.