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Фонд спортивной солидарности отправил в УЕФА и ФИФА заявление по поводу фактов нарушения уставов организаций со стороны АБФФ

Фонд спортивной солидарности направил официальные заявления в УЕФА и ФИФА с просьбой обратить внимание на факты нарушения прав спортсменов, работников федерации и журналистов в белорусском футболе.


«В письмах сообщается о множественных нарушениях Устава УЕФА со стороны АБФФ.  В частности, федерация оказывает давление на игроков и спортивных специалистов из-за их гражданской позиции. Фонд обратился к УЕФА и ФИФА с просьбой поддержать спортсменов, которые сталкиваются с репрессиями и обеспечить их участие в международных турнирах проводимых под эгидой организаций.

Также Белорусский фонд спортивной солидарности призвал УЕФА и ФИФА приостановить все денежные  выплаты АБФФ за исключением финансовой поддержки  связанной с развитием клубов, поддержкой игроков и  специалистов  и наложить пожизненный запрет на участие в любой связанной с футболом деятельности  председателю АБФФ Владимиру Базанову, его заместителям Юрию Вергейчику, главе федерации пляжного футбола Михаилу Ботникову, а также его заместителю Александру Баранову», – говорится в сообщении Фонда.
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