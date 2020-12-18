Дмитрия Шакуту после долгого перерыва увидели на хоккее в Минске

Дмитрий Шакута под номером 7 / t.me/tribuna_by​









Последний раз до этого кикбоксёр выходил на лёд на следующий день после смерти художника Романа Бондаренко.





Шакуту подозревают в том, что он был на "Площади Перемен" 11 ноября, когда там избили Романа Бондаренко. Позже Бондаренко от травм скончался в больнице. Фоноскопическое исследование, которое TUT.by заказал российским специалистам, показало с большой долей вероятности, что на следующий день после избиения именно Шакута по телефону обсуждал эту историю с председателем Федерации хоккея Дмитрием Басковым.