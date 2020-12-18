ФИФА рассмотрит "дело Шкурина" 14 января

Белорусская федерация футбола обратилась в дисциплинарный комитет ФИФА, чтобы тот рассмотрел отказ нападающего ЦСКА Ильи Шкурина выступать за сборную Беларуси по политическим мотивам. Заседание по этому делу ожидается 14 января.