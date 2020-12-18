«Володя, несмотря на то, что сегодня не вхож за кулисы, мое место даже не в партере, я зритель далекий, как никогда, – театр военных действий вокруг «Прессбола» просматривается невооруженным взглядом. Уж слишком все очевидно, топорно, современно. Мне кажется, я хорошо понимаю тебя, Серегу, всех тех замечательных ребят, что уходят. Но и тех заложников, что остаются!





Дело, разумеется, не в учредителях – дело во времени и в обстоятельствах непреодолимой силы. С одной стороны, единственной причиной, по которой газета еще имеет место в киосках и почтовых ящиках, является мажоритарный залог. Если бы не ответственность АБФФ, читателей «ПБ» постигла бы участь подписчиков «КП», «НВ» и т.д.





С другой стороны, ответственность эта сегодня настолько токсична, что отравляет не только переносные смыслы вопроса жизни и смерти – самые прямые. Одно дело свобода СМИ, другое – личная свобода, причем не только своя, но главное близких людей, коллег, многолетних верных соратников. Тут уж речь не о теле, в первую очередь о душе.





В метафизическом смысле дилемма – врагу не пожелаешь. В смысле простом на ум приходит историческая реакция Черчилля в ответ на политику Чемберлена по умиротворению Гитлера в 1938 году:





«У вас был выбор между войной и бесчестьем. Вы выбрали бесчестье, теперь вы получите войну».





Да, меньше, чем через год после знаменитой речи Черчилля в Палате общин Гитлер вторгся в Польшу, и Великобритании пришлось вступить во Вторую мировую…





Ваш ответ Чемберлену предельно понятен. При всех очевидных конечных исходах, сколько времени и до какой степени военных действий продлится кризис «Прессбола», сказать не возьмется никто.





Честно признаюсь, сам умиротворен тем, что никоим образом не являюсь участником этого токсикоза, никак на него не влияю, я лицо безответственное. Но и ответственных пытаюсь понять.





Володя, Сергей, вы правы! В добрый путь!



