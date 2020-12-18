+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Итоги года Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Бережков: Театр военных действий вокруг "Прессбола" просматривается невооруженным взглядом

Экс-главный редактор «Прессбола» Владимир Бережков прокомментировал события, которые происходят с газетой и уход из издания Владимира Пирога.

Бережков: Театр военных действий вокруг "Прессбола" просматривается невооруженным взглядом
«Володя, несмотря на то, что сегодня не вхож за кулисы, мое место даже не в партере, я зритель далекий, как никогда, – театр военных действий вокруг «Прессбола» просматривается невооруженным взглядом. Уж слишком все очевидно, топорно, современно. Мне кажется, я хорошо понимаю тебя, Серегу, всех тех замечательных ребят, что уходят. Но и тех заложников, что остаются!

Дело, разумеется, не в учредителях – дело во времени и в обстоятельствах непреодолимой силы. С одной стороны, единственной причиной, по которой газета еще имеет место в киосках и почтовых ящиках, является мажоритарный залог. Если бы не ответственность АБФФ, читателей «ПБ» постигла бы участь подписчиков «КП», «НВ» и т.д. 

С другой стороны, ответственность эта сегодня настолько токсична, что отравляет не только переносные смыслы вопроса жизни и смерти – самые прямые. Одно дело свобода СМИ, другое – личная свобода, причем не только своя, но главное близких людей, коллег, многолетних верных соратников. Тут уж речь не о теле, в первую очередь о душе.

В метафизическом смысле дилемма – врагу не пожелаешь. В смысле простом на ум приходит историческая реакция Черчилля в ответ на политику Чемберлена по умиротворению Гитлера в 1938 году: 

«У вас был выбор между войной и бесчестьем. Вы выбрали бесчестье, теперь вы получите войну». 

Да, меньше, чем через год после знаменитой речи Черчилля в Палате общин Гитлер вторгся в Польшу, и Великобритании пришлось вступить во Вторую мировую…

Ваш ответ Чемберлену предельно понятен. При всех очевидных конечных исходах, сколько времени и до какой степени военных действий продлится кризис «Прессбола», сказать не возьмется никто. 

Честно признаюсь, сам умиротворен тем, что никоим образом не являюсь участником этого токсикоза, никак на него не влияю, я лицо безответственное. Но и ответственных пытаюсь понять. 

Володя, Сергей, вы правы! В добрый путь!

Только не осуждайте того, кто остался…» – цитирует Бережкова Трибуна.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Александр Федута
На сколько хватит «заначки»?
Михаил Пастухов
Как назвать творимый в стране произвол?
Павел Знавец
Кебіч-Лукашэнка: адказы на некаторыя пытанні.
Владимир Подгол
Маски-невидимки для слов Лукашенко
Ольга Карач
Педофилия в ближайшем окружении лукашенко
Владимир Искорцев
Размышления бывшего дрезденца
Канапацкая Ганна
БЕЗВРЕМЕНЬЕ САМОЗВАНЦЕВ


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]