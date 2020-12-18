ЦСКА полетит на зимний сбор с Ганчаренко
Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко, вероятно, продолжит работу в московском клубе.
По информации Bobsoccer, армейцы полетят на первый сбор под руководством беларуса. Ранее сообщалось, что московский клуб объявит об уходе 43-летнего специалиста после матча с «Ростовом».
Начало сбора планируется на 17 января в испанском Кампоаморе.
Первый официальный матч в 2021 году ЦСКА проведет с хабаровским СКА в рамках 1/8 финала Кубка России. Игра состоится 20 февраля.
Источник: tribuna.com
12:40 18/12/2020
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