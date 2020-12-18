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IIHF: Россия не сможет принять матчи ЧМ-2021 по хоккею вместо Беларуси

Перенос матчей чемпионата мира по хоккею 2021 года из Беларуси в Россию стал невозможным из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта. С таким заявлением выступила пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF).


Разговор о переносе матчей ЧМ-2021 из Беларуси в Россию возник после президентских выборов и подавления протестов в стране. О возможности такого переноса в конце ноября писал журналист издания The Hockey News Райан Кеннеди

Позднее стало известно, что на встрече в Москве с президентом IIHF Рене Фазелем глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк действительно предложил провести эти матчи в Санкт-Петербурге. Но теперь такой перенос стал невозможен.

"В связи с грядущим решением CAS IIHF не инициировала дискуссии, касающиеся предложения России провести чемпионат мира 2021 года. В ближайшие два года организация взрослых чемпионатов мира в России невозможна", — говорится в сообщении пресс-службы федерации, передает агентство ТАСС.

Санкции WADA в четверг утвердил Спортивный арбитражный суд (CAS). Согласно опубликованному списку ограничений, Россия в течение двух лет не сможет принимать  чемпионаты мира, Олимпийские и Паралимпийские игры. Ей также запрещено участвовать в этих соревнованиях. Спортсмены смогут выступать только под нейтральным флагом. 

Кроме того, высшие российские чиновники, включая президента, премьер-министра, депутатов, представителей Администрации президента и различных министерств не смогут присутствовать на соревнованиях.

Глава российской федерации хоккея, комментируя это решение, высказал надежду, что высшие российские чиновники все-таки смогут посмотреть матчи чемпионата мира  в Минске — если их пригласят белорусские коллеги.

Это если ЧМ все-таки пройдет в Беларуси, что маловероятно.

Чемпионат мира по хоккею 2021 года должен пройти с 21 мая по 6 июня в Риге и Минске. Но еще в августе вице-президент IIHF Калерво Куммола заявил, что из-за событий в Беларуси поднял вопрос о смене места проведения турнира.

В Латвии еще осенью отказались проводить ЧМ совместно с Беларусью, а позже внесли главу Белорусской федерации хоккея Баскова в список лиц, которым запрещен възд в Латвию.
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