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Журналисты уходят из Прессбола

Заместитель главного редактора Владимир Пирог ушел из «Прессбола».

«Отчего-то вспомнился БГ и его великолепный зимний MTV unplugged в 2018-м: «Долго мы писали этот альбом. Много всего было, о чем и не скажешь». Но можно же и коротко... Творческому коллективу «Прессбола»: ребята, спасибо за эти сумасшедшие 20 лет!» – написал Пирог.

Напомним, в «Прессболе» сменился главный редактор. Им стал экс-корреспондент ОНТ Сергей Лисичкин. Ранее газетой руководил Дмитрий Герчиков. После его ухода несколько номеров выходили под руководством заместителя главного редактора Дмитрия Беленького.

Сообщается, что коллектив редакции активно предлагал кандидатов на должность главреда из числа своих журналистов, однако не нашел понимания у АБФФ.

Вчера об уходе из газеты сообщил журналист Сергей Мордасевич.
Tribuna
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