Россия не сможет принять матчи ЧМ-2021 по хоккею вместо Беларуси





Разговор о переносе матчей ЧМ-2021 из Беларуси в Россию возник после президентских выборов и подавления протестов в стране. О возможности такого переноса в конце ноября писал журналист издания The Hockey News Райан Кеннеди, пишет euroradio.fm Позднее стало известно, что на встрече в Москве с президентом IIHF Рене Фазелем глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк действительно предложил провести эти матчи в Санкт-Петербурге. Но теперь такой перенос стал невозможен.





"В связи с грядущим решением CAS IIHF не инициировала дискуссии, касающиеся предложения России провести чемпионат мира 2021 года. В ближайшие два года организация взрослых чемпионатов мира в России невозможна", — говорится в сообщении пресс-службы федерации, передает агентство ТАСС.





Санкции WADA в четверг утвердил Спортивный арбитражный суд (CAS). Согласно опубликованному списку ограничений, Россия в течение двух лет не сможет принимать чемпионаты мира, Олимпийские и Паралимпийские игры. Ей также запрещено участвовать в этих соревнованиях. Спортсмены смогут выступать только под нейтральным флагом. Кроме того, высшие российские чиновники, включая президента, премьер-министра, депутатов, представителей Администрации президента и различных министерств не смогут присутствовать на соревнованиях.





Глава российской федерации хоккея, комментируя это решение, высказал надежду, что высшие российские чиновники все-таки смогут посмотреть матчи чемпионата мира в Минске — если их пригласят белорусские коллеги.





"Будем думать, что нам делать дальше, может быть, будет приглашение от правительства. Думаю, что белорусы пригласят высшее руководство", — цитирует Третьяка ТАСС.





Напомним, чемпионат мира по хоккею 2021 года должен пройти с 21 мая по 6 июня в Риге и Минске.



