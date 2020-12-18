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Мария Шарапова согласилась выйти замуж за британского аристократа и бизнесмена Александра Гилкса

Российская теннисистка Мария Шарапова заявила, что согласилась стать женой английского бизнесмена Александра Гилкса.


В Instagram-аккаунте 33-летняя экс-спортсменка опубликовала несколько совместных фото с будущим мужем.

"Я сказал "да" с первого дня нашей встречи… Это был наш маленький секрет, не так ли?", — подписала публикацию Шарапова.

40-летний Гилкс родом из семьи британских аристократов. На текущий момент бизнесмен возглавляет аукционный дом Paddle8, а также занимает пост в Правлении Нью-йоркской академии искусств.
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