Мария Шарапова согласилась выйти замуж за британского аристократа и бизнесмена Александра Гилкса
Российская теннисистка Мария Шарапова заявила, что согласилась стать женой английского бизнесмена Александра Гилкса.
В Instagram-аккаунте 33-летняя экс-спортсменка опубликовала несколько совместных фото с будущим мужем.
"Я сказал "да" с первого дня нашей встречи… Это был наш маленький секрет, не так ли?", — подписала публикацию Шарапова.
40-летний Гилкс родом из семьи британских аристократов. На текущий момент бизнесмен возглавляет аукционный дом Paddle8, а также занимает пост в Правлении Нью-йоркской академии искусств.
09:21 18/12/2020
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение