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Оппозиция намерена добиваться отмены всех международных соревнований в Беларуси

Белорусский фонд спортивной солидарности, добивающийся отмены ЧМ-2021 по хоккею в Беларуси, планирует также настаивать на отмене других крупных международных соревнований на территории страны, сообщил исполнительный директор фонда Александр Опейкин.


"Все мероприятия уровня этапов кубка мира, чемпионатов мира, которые планируются в Беларуси, согласно рекомендациям МОК, проходить в Беларуси не могут. И мы, со своей стороны, будем добиваться, чтобы эти рекомендации вступили в силу", - заявил он во время пресс-конференции в четверг.

Он отметил, что Фонд планирует вести переговоры, чтобы такие крупные международные турниры как этап Кубка мира по фристайлу, чемпионат мира по современному пятиборью и другие крупные соревнования были перенесены из Беларуси на территорию других стран.

Также Опейкин сообщил, что одним из обращений Фонда в международные спортивные организации будет письмо в УЕФА с просьбой обратить внимание на систематические нарушения прав футболистов со стороны Белорусской федерации футбола. "Мы будем требовать принять меры в соответствии с уставом УЕФА", - добавил он.

Как сообщалось, в начале декабря МОК принял решение отстранить членов Исполнительного комитета НОК Беларуси, возглавляемого Александром Лукашенко, от Олимпийских игр и других мероприятий организации.

Также было решено приостановить все финансовые выплаты НОК Беларуси, за исключением выплат, связанных с подготовкой белорусских спортсменов к Олимпийским играм в Токио и зимним Олимпийским играм в Пекине, и приостановить любые обсуждения с НОК Беларуси касательно проведения будущих мероприятий МОК.

Ранее сообщалось, что Международный олимпийский комитет начал расследование в отношении Беларуси по подозрению в политических преследованиях спортсменов.

Президентом Национального олимпийского комитета Беларуси является Александр Лукашенко. Также в состав исполнительного комитета организации входят Виктор Лукашенко, Дмитрий Басков, Дмитрий Пиневич и другие.
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