Сахарный комбинат поручил уволить всех игроков и сотрудников «Городеи» в связи с реорганизацией
В футбольный клуб «Городея» на имя директора клуба Марченко пришло письмо от сахарного комбината с поручением уволить игроков и сотрудников клуба в связи с реорганизацией.
Также в письме сообщается, что все выплаты работникам должны быть произведены не позднее дня увольнения.
В сезоне-2020 «Городея» стала 13-й. Следующий сезон должен стать для «сахарников» 6-м в высшей лиге.
19:58 17/12/2020
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