Российские спортсмены не смогут выступить под флагом страны на Олимпиаде в Токио
Российские спортсмены не смогут выступать под флагом РФ до 16 декабря 2022 года
Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес решение по спору Всемирного антидопингового агентства (WADA) с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА).
По решению суда (.pdf), спортсмены из России не смогут выступать под флагом страны до 16 декабря 2022 года. Слушания по делу прошли в Спортивном арбитражном суде в Лозанне в ноябре, но решение обнародовано только сегодня.
Источник: kommersant.ru
17:39 17/12/2020
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение