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Российские спортсмены не смогут выступить под флагом страны на Олимпиаде в Токио

Российские спортсмены не смогут выступать под флагом РФ до 16 декабря 2022 года

      
Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес решение по спору Всемирного антидопингового агентства (WADA) с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). 

По решению суда (.pdf), спортсмены из России не смогут выступать под флагом страны до 16 декабря 2022 года. Слушания по делу прошли в Спортивном арбитражном суде в Лозанне в ноябре, но решение обнародовано только сегодня.
Источник: kommersant.ru
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