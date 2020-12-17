Власти придумали, как отомстить Шкурину





Форвард московского ЦСКА Илья Шкурин исключен из состава молодежной и национальной команд на 2021 год.





Как известно, Шкурин был вызван в расположение молодежной сборной Беларуси на сентябрьские матчи квалификации чемпионата Европы против команд Нидерландов и Португалии, однако не прибыл на сбор.





После этого фамилия форварда была исключена из списочного состава молодежной и национальной команд на 2021 год. Данный документ Министерства спорта и туризма Республики Беларусь дает право футболистам на ходатайство по отсрочке воинской службы. Теперь этой льготы форвард лишен, пишет pressball.by





Напомним, Илья Шкурин был одним из первых футболистов, кто возмутился фальсификацией результатов президентских выборов и жесточайшими действиями властей в отношении мирных протестующих. Еще в августе он заявил, что не будет играт за сборную, пока Лукашенко удерживает власть.