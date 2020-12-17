Журналист ОНТ Лисичкин все-таки стал главным редактором «Прессбола»

Ранее стало известно, что после общения с коллективом редакции «Прессбола» Лисичкин отказался становиться главным редактором издания.





– Могу вам сообщить, что завтрашний номер газеты «Прессбол» выйдет под моей подписью. Я официально назначен главным редактором. 17 декабря у меня первый рабочий день в новой должности.





Больше пока ничего говорить не хочу. Задача № 1 на сегодняшний день – это завершить год. Заканчивается в конце декабря подписка на «Прессбол», и слава Богу, что в этом понимание с коллективом найдено. И никакие склоки никому не нужны. Решили сосредоточиться целиком на номерах, которые выйдут в пятницу и во вторник. Нужно закончить год, – сказал Лисичкин.





После ухода Герчикова несколько номеров выходили под руководством заместителя главного редактора Дмитрия Беленького.





Сообщалось, что коллектив редакции активно предлагал кандидатов на должность главреда из числа своих журналистов, однако не находит понимания у АБФФ.





На ОНТ Лисичкин являлся автором спортивных программ. Он один из создателей фильма про футболиста Александра Прокопенко и автор репортажей.