Власти Беларуси продолжают подготовку к ЧМ по хоккею





Об этом свидетельствуют документы, принимаемые властями и, в частности, правительством.





Совмин своим постановлением №724 от 15 декабря 2020 года расширил перечень товаров, государственная закупка которых осуществляется из одного источника в рамках указа №10 от 10 января 2020 г. «О подготовке и проведении чемпионата мира по хоккею с шайбой».





В перечень добавлены светодиодный медиакуб, светодиодная бегущая строка периметра трибун, боковой экран (табло), медиасервера, ИБП, ноутбуки и хоккейный борт».





В настоящий момент IIРF официально не приняла решение о месте проведения ЧМ по хоккею в 2021 года. Однако некоторые хоккейные федерации уже объявили, что если чемпионат будет в Минске, их команды не приедут.