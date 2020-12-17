На пост председателя переизбран Михаил Прокопенко, который будет возглавлять общественную организацию до 2024 года.





Заместителями председателя стали директор Республиканского центра олимпийской подготовки по водным видам спорта Леонид Денисенко, первый заместитель начальника главного управления спорта и туризма Мингорисполкома Александр Игнатьев.



