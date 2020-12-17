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Плакала из-за Хижинковой, с Милевским не стала говорить, две недели снила тюрьму: Левченко приходит в себя после Окрестина

Много тренируется, в президенты не собирается.

Плакала из-за Хижинковой, с Милевским не стала говорить, две недели снила тюрьму: Левченко приходит в себя после Окрестина
Елена Левченко – герой белорусских протестов. После 15 суток на Окрестина знаменитая баскетболистка отправилась в Грецию, где собиралась продолжить карьеру, но заболела коронавирусом.  

Александр Ивулин решил узнать, как Левченко возвращается к обычной жизни после суток. В интервью на канале «ЧестнОК» Елена рассказала о слезах после невыхода на свободу Ольги Хижинковой, героизме Натальи Херше, несостоявшемся разговоре с Артемом Милевским, бокале шампанского после санкций МОК, огромном желании вернуться в большой баскетбол и многом другом. 

Вас точно вдохновят слова Елены!
Tribuna
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