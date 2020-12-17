Елена Левченко – герой белорусских протестов. После 15 суток на Окрестина знаменитая баскетболистка отправилась в Грецию, где собиралась продолжить карьеру, но заболела коронавирусом.





Александр Ивулин решил узнать, как Левченко возвращается к обычной жизни после суток. В интервью на канале «ЧестнОК» Елена рассказала о слезах после невыхода на свободу Ольги Хижинковой, героизме Натальи Херше, несостоявшемся разговоре с Артемом Милевским, бокале шампанского после санкций МОК, огромном желании вернуться в большой баскетбол и многом другом.





Вас точно вдохновят слова Елены!







