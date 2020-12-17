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Помните 87-летнюю пенсионерку, которой присудили штраф за флаг на балконе?

Белорусский фонд спортивной солидарности оплатил штраф чемпионке СССР по пулевой стрельбе Елизавете Бурсовой.


Напомним, что суд Октябрьского района Минска признал 87-летнюю пенсионерку виновной по статье 23.34 КоАП за то, что она вывесила на балконе бело-красно-белый флаг.

Ее оштрафовали на 15 базовых величин (405 рублей). Эту сумму оплатил Белорусский фонд спортивной солидарности.

Елизавета Бурсова родилась в 1933 году в Витебске. В июле 1941 года она, будучи ребенком, с несколькими членами семьи бежала из Витебска на последнем эвакуационном поезде — благодаря чему спаслась. 16 членов семьи Шейниных погибли в гетто Витебска и Бешенковичей. Еще трое погибли на фронте, защищая родину от фашистов.

Бурсова — многократная чемпионка и рекордсменка БССР и Белорусского военного округа по пулевой стрельбе, рекордсменка СССР. Защищала честь Беларуси на всесоюзных и международных соревнованиях в 1950-х.
sport.tut.by
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