



Напомним, что суд Октябрьского района Минска признал 87-летнюю пенсионерку виновной по статье 23.34 КоАП за то, что она вывесила на балконе бело-красно-белый флаг.





Ее оштрафовали на 15 базовых величин (405 рублей). Эту сумму оплатил Белорусский фонд спортивной солидарности.





Елизавета Бурсова родилась в 1933 году в Витебске. В июле 1941 года она, будучи ребенком, с несколькими членами семьи бежала из Витебска на последнем эвакуационном поезде — благодаря чему спаслась. 16 членов семьи Шейниных погибли в гетто Витебска и Бешенковичей. Еще трое погибли на фронте, защищая родину от фашистов.





Бурсова — многократная чемпионка и рекордсменка БССР и Белорусского военного округа по пулевой стрельбе, рекордсменка СССР. Защищала честь Беларуси на всесоюзных и международных соревнованиях в 1950-х.



