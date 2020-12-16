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Парфенович: Лукашенко обязан уйти

Трехкратный олимпийский чемпион по гребле на байдарке Владимир Парфенович поделился мнением о том, уйдет ли Александр Лукашенко с поста президента НОК.

- Насколько эти санкции МОК ударили лично по Лукашенко и насколько для него это важно?

– Конечно, это потеря имиджа. Это потеря имиджа НОК Беларуси – все очень серьезно. Очень неприятная история.

- Он уйдет теперь с поста президента НОК?

– Он должен это сделать, обязан это сделать. Весь исполком должен уйти. А доказывать, что они такие белые и пушистые, думаю, им не стоит. После такого насилия, которое произошло в Беларуси, после этих убийств и такой безнаказанности и беззакония... 

Думаю, что должно быть отчетно-выборное собрание – и они должны все поуходить. Да и по конституции он не имеет права занимать это место.

- В феврале будут выборы в НОК. Ваш прогноз: все-таки покинет Лукашенко свой пост или нет?

– Да мне как-то неинтересно, потому что я точно знаю, что меня туда никто не пригласит. Поэтому кто там кого будет избирать... Придет время – и будут нормальные выборы.

- А долго еще их ждать?

– 26 лет ждали и ничего. Все так было чудненько и красивенько. А сколько еще ждать? Трудно сказать. История умалчивает, надо к провидцам обращаться. Мне пока вещие сны не снились.

Но я думаю, что ситуация очень сложная. Особенно экономическая, поэтому будет плохо всем: и правым, и левым, и зеленым, и красным. Поэтому хотелось бы это все пережить. 

Как говорят китайцы, если хотят пожелать плохого: «Чтобы ты жил в эпоху перемен». Вот мы в эту эпоху и живем: стабильности никакой, беззаконие – это тяжелая история, тяжелая ситуация, – сказал Парфенович.
Источник: tribuna.com
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