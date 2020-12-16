Виталий Гурков - силовикам: На Беларусь напали вы!

Многократный чемпион мира по кикбоксингу призвал их подписать открытое обращение силовиков за новые президентские выборы.









Гонар Айчыны – инициатива, которая в сотрудничестве с BYPOL организовала подписание открытого письма сотрудников силовых структур за новые выборы, которые помогут остановить правовой дефолт в Беларуси.





Полный текст письма