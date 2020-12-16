Представитель FIS посетил Беларусь 15 декабря. В штаб-квартире НОК он встречался с руководством белорусского Олимпийского комитета, в том числе с вице-президентом Виктором Лукашенко, против которого действуют не только политические санкции ЕС, США и ряда других стран, но и санкции МОК.





Также он посещал РЦОП по фристайлу в Минске и Республиканский центр олимпийской подготовки "Раубичи". Ринальди обсуждал подготовку Беларуси к этапам Кубков мира и Европы 2021 года по лыжной акробатике.





BSSF напоминает, что весь исполком Национального олимпийского комитета Беларуси недавно попал под санкции МОК.





"BSSF выражает свое удивление и считает недопустимыми любые контакты с попавшими под санкции членами НОК Беларуси, поскольку с их стороны нет никакой реакции на репрессии в отношении белорусских спортсменов (всего уже известно как минимум о 70 попавших под респрессии спортсменах).





Стоит напомнить, что переговоры с НОК Беларуси состоялись сразу на фоне двух громких событий:





- во-первых, ранее МОК рекомендовал прекратить в Беларуси любые мероприятия, связанные с Олимпийскими играми. Этап кубка мира по фристайлу, проведение которого в Беларуси обсуждали члены НОК и представитель FIS, является этапом олимпийской квалификации.





Таким образом, эта встреча и возможное проведение этапа кубка мира идут вразрез с решением МОК.





- во-вторых, Белорусский фонд спортивной солидарности на днях отослал в МОК и FIS обращение о репрессиях против главного тренера сборной Беларуси по фристайлу Николая Козеко и фристайлистки Александры Романовской.





Оба они подписались под письмом спортсменов за новые честные выборы и против насилия силовиков.





После подписания письма Казеко лишили стипендии, затребовали вернуть деньги за 11 месяцев работы и ограничили возможность работы с командой. Романовскую после подписания письма исключили из состава национальной сборной.





"Белорусский фонд спортивной солидарности призывает спортивных функционеров всего мира воздержаться от любых контактов с действующими спортивными чиновниками Беларуси до изменения политики белорусских властей в отношении спортсменов", — говорится в заявлении.