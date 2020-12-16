+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Итоги года Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

«А как вы хотели – чтобы не давили? У нас по-другому не получится. Мы живем в таком обществе»

Зампред Белорусской федерации борьбы Демяшкевич о давлении на спортсменов

Заместитель председателя Белорусской федерации борьбы Сергей Демяшкевич, подписавший письмо за честные выборы, поделился мнением о давлении на спортсменов, пишет by.tribuna.com

– Активную позицию в протестах занимают спортсмены. Созданы Фонд спортивной солидарности, Свободное объединение спортсменов.

– Большое заблуждение – делить общество на спортсменов, артистов, рабочих и крестьян. Не очень бы хотелось делить людей на классы.

– На спортсменов давят, лишают стипендий, исключают из сборных.

– А как вы хотели – чтобы не давили? У нас по-другому не получится. Мы живем в таком обществе и таких условиях. Люди, которые имеют власть, считают, что они поступают правильно, и сложно кого-то из них заставить думать по-другому.

Николай Козеко

Было ясно, что будут давить. И в этом, кстати, один из самых эффективных инструментов власти – консолидация и исполнительность по вертикали. Есть решение – все выполняют, не задумываясь. Как в армии.

– Беспрекословное подчинение. Сказали уволить – увольняем.

– Это эффективно. Было ожидаемо, что на подписантов письма будут давить различными способами. И чем больше ты зависишь от каких-то рычагов давления, тем сложнее человеку принимать какие-то решения.

– Но ведь это порождает совершенно дикие истории, как с тренером Николаем Козеко.

– Дико, а вы ожидали чего-то другого? Я не знаю всех деталей истории с Козеко. Но такие люди, как он – это штучный товар (пусть и не очень хорошо слово «товар» подходит к людям). Понятно, что таких специалистов в мире единицы, – сказал Демяшкевич.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Михаил Пастухов
Как назвать творимый в стране произвол?
Павел Знавец
Кебіч-Лукашэнка: адказы на некаторыя пытанні.
Владимир Подгол
Маски-невидимки для слов Лукашенко
Ольга Карач
Педофилия в ближайшем окружении лукашенко
Владимир Искорцев
Размышления бывшего дрезденца
Канапацкая Ганна
БЕЗВРЕМЕНЬЕ САМОЗВАНЦЕВ
Игорь Ледник
Гарантыі бяспекі Беларусі vs міжнародныя...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]