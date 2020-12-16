В НОК Беларуси стороны обсудили развитие этой дисциплины в нашей стране, а также вопросы взаимодействия FIS c Белорусским лыжным союзом и национальной федерацией по популяризации зимних видов спорта.





«Я бы хотел, чтобы вы посетили как можно больше спортивных объектов. Отмечу: мы открыты и честны со всеми нашими партнерами, друзьями, которые приезжают к нам в страну. Мы бы хотели, чтобы вы уехали другом Беларуси и получили ответы на все вопросы.









Уверен, соревнования (этап Кубка мира по фристайлу в Раубичах – прим.) будут организованы на высоком уровне. Лыжная акробатика популярна у нас, в первую очередь, благодаря достижениям спортсменов», – сказал Лукашенко.





Во встрече также принимали участие генеральный секретарь НОК Беларуси Полина Головина, вице-президент НОК Беларуси Дмитрий Довгаленок, генеральный секретарь Белорусского лыжного союза Александр Гребенев.





Этап Кубка мира по лыжной акробатике планируется провести в «Раубичах» 13 февраля 2021 года.























