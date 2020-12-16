Экс-тренер белорусских биатлонистов перенес коронавирус в тяжелой форме
Бывший тренер мужской сборной Беларуси Николай Лопухов перед началом сезона переболел коронавирусом в тяжелой форме, — рассказал экс-тренер женской сборной России Леонид Гурьев.
Он недавно тяжело переболел коронавирусом и пролежал в Тюмени две недели, — цитирует Гурьева News.ru.
Сейчас 75-летний Лопухов является тренером бронзового призера ЧМ-2017 Татьяны Акимовой, которая в августе решила возобновить карьеру.
09:24 16/12/2020
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