Игроки в мини-футбол заявляют, что не подписывали провластное письмо

Главный тренер команды ЦКК Николай Бондаренко / ЦКК Светлогорск​





Об этом пишет Tribuna.com со слов футболистов, чьи подписи стоят под письмом.





Александр Белый заявил. что собирается отозвать подпись: "Как так можно с человеком? Если ты конкретно не подписывал, ничего, вот так делать? Жизнь портить, кстати. На самом деле, такая агрессия в стране, что творится. Так вот делать — это человеку реально жизнь ломать. У меня все друзья... Так они меня заблокировали, я не могу с ними даже объясниться".





В объяснении журналистам главный тренер ЦКК Николай Бондаренко сообщил, что на тренировке предложил игрокам подписать письмо. Против никто не высказался. Александра Белого и Николая Дробышевского на той тренировке не было, а перед игрой они также не высказались против того, чтобы их подписи были под провластным письмом.





Бондаренко заявил, что сам он против нынешней власти. Тем не менее, он готов подписать провластное письмо и даже участвовать в автопробегах, если это поможет команде.





Спортсменов, заявивших, что подписи под письмом появились без их ведома, тренер считает предателями и оставлять в команде не хочет: "Если игроки молчат, когда я им говорю, а за спиной заявляют другое, как я могу с этими спортсменами работать? Понимаю, если бы он сказал мне в лицо, что не согласен, — это одно. Но когда человек молчит, а за спиной делает другое... Это уже не команда".