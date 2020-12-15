Напомним, что эти игры должны были пройти в начале декабря, но из-за коронавируса в стане «Слуцка» были перенесены.





НФК «Крумкачы» — ФК «Слуцк» — 0:2

Минск. 15 декабря. Футбольный манеж.





Судьи: А. Василевич, Д. Емельянчиков, А. Полуянов.





НФК «Крумкачы»: Санько, Лисакович, Кристиан, Ермакович (Верас, 59), Колядко, Лихтин (Альшаник, 74), Лынько, Рочев (Плехов, 46), Сибилев, Гречишко (к), Яцкевич.





ФК «Слуцк»: Брановец, Семенов, Зуевич (Сирима, 67), Бала, Коанда, Бобко, Козлов (Сачковский, 73), Ращеня, Анюкевич, Кривулькин, Сасин.





Предупреждения: Ермакович (20), Ращеня (32), Кривулькин (34), Лисакович (53), Лынько (54), Кристиан (57), Зуевич (57), Плехов (61).





Удаление: Колядко (88).





Голы: 0:1 — Бобко (45). 0:2 — Сирима (80, с пенальти).





Первый тайм прошел при небольшом преимуществе «воронов», впрочем, что-то опасное команда не смогла организовать у ворот «сахарных».





А вот гости чуть ли не в первой осмысленной атаке смогли забить. Случилось это на первой добавленной минуте к первому тайму. После первого удара мяч парировал вратарь, но снаряд отскочил в поле, и первым на добивании оказался Игорь Бобко, вколотивший мяч в сетку ворот «Крумкачоў».









Второй тайм проходил по похожему сценарию, хозяева владели мячом, искали подходы к воротам. Но на 78-й минуте «Слуцк» заработал пенальти, который реализовал Абдул Сирима.









У «крумак» был шанс забить свой гол, но голкипер «Слуцка» Илья Брановец совершил блестящий сейв в конце матча.





Вторая игра пройдет 19 декабря.

